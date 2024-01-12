Сборная Свердловской области выиграла женскую командную гонку на ЧР в Чайковском

Сегодня, 12 января, в Чайковском состоялась женская командная гонка на чемпионате России — 2024 по биатлону. Победу в этих соревнованиях одержала команда Свердловской области, в составе которой выступили биатлонистки Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева. Спортсменки допустили один промах и преодолели дистанцию за 25.01,7.

Второе место заняла первая команда ХМАО-Югры. Тройку призёров замкнула сборная ЯНАО.

Биатлон. Чемпионат России, Чайковский.

Командная гонка. Женщины

1. Свердловская область (Казакевич, Н. Шевченко, А. Шевченко, Дербушева) — 25.01,7 (1 промах).

2. ХМАО-Югра 1 (Кудисова, Довгая, Каплина, Носкова) — отставание 2.57,0 секунды (5).

3. ЯНАО (Кирсанова, Токарева, Каюмова, Куклина) +3.26,2 (5).