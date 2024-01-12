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Женщины. 7.5 км Спринт. Прямая трансляция
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Тандреволд выиграла спринт на Кубке мира в Рупольдинге, Бреза-Буше — вне топ-10

Тандреволд выиграла спринт на Кубке мира в Рупольдинге, Бреза-Буше — вне топ-10
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Норвежская биатлонистка, четырёхкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандреволд выиграла спринт на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Шведка Мона Брорссон, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, стала второй, уступив Тандреволд 18,2 секунды. Замкнула тройку лидеров итальянка Лиза Виттоцци, чемпионка мира и призёр Олимпиады, которая проиграла победительнице гонки ровно 19 секунд. Ни одна из спортсменок не ошибалась на стрельбе.

Отметим, что лидер общего зачёта Кубка мира француженка Жюстин Бреза-Буше не попала по итогам спринта в топ-10: спортсменка стала 12-й, допустив по одному промаху на каждом огневом рубеже.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, пятый этап
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 19:25,4 (ноль промахов).
2. Мона Брорссон (Швеция) — отставание 18,2 секунды (0).
3. Лиза Виттоцци (Италия) +19,0 (0).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
12 января 2024, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
19:25.4
2
Мона Брорссон
Швеция
+18.2
3
Лиза Виттоцци
Италия
+19.0
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