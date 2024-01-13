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В российском биатлоне появится командный спринт

В российском биатлоне появится командный спринт
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Союз биатлонистов России (СБР) объявил о появлении в сезоне-2023/2024 новой экспериментальной дисциплины — командного спринта. О нововведениях сообщила пресс-служба СБР со ссылкой на президента организации Виктора Майгурова.

Команда, участвующая в спринте, будет состоять из двух спортсменов одного пола. Каждый из участников эстафеты выполнит по две стрельбы лёжа и по две стрельбы стоя, передача эстафеты будет осуществляться после прохождения каждого огневого рубежа. Выполняться стрельбы будут последовательно: сначала четыре стрельбы из положения лёжа, затем четыре из положения стоя.

По словам Виктора Майгурова, первая гонка в новой дисциплине состоится на финальном этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.

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