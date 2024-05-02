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Фабьен Клод: я сделал шаг назад в минувшем сезоне, но он заставил меня повзрослеть

Фабьен Клод: я сделал шаг назад в минувшем сезоне, но он заставил меня повзрослеть
Фабьен Клод
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 французский биатлонист Фабьен Клод подвёл итоги сезона-2023/2024. Спортсмен отметил, что ему есть над чем работать, а также поделился планами на ближайшее будущее.

«Я сделал небольшой шаг назад по сравнению с прошлым годом, когда занял 10-е место в общем зачёте Кубка мира, тогда как в этом году я занял 18-е место. Тем не менее я улучшил статистику стрельбы, и это было моей целью. Но я не получил тех результатов, которые хотел, особенно в спринте. В биатлоне связка спринта и пасьюта очень важна. У меня было несколько отличных гонок, но я часто стартовал слишком далеко. Это большая работа на следующий сезон.

Этот сезон заставил меня повзрослеть. Я хорошо мотивирован на предстоящие годы, ведь нацелен на Олимпийские игры в Италии через два года», — сказал спортсмен в интервью CNews.

На ЧМ-2024 Фабьен Клод вместе с партнёрами по команде завоевал бронзовую медаль эстафетной гонки.

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