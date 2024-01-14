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Дербушева выиграла масс-старт на чемпионате России в Чайковском

Дербушева выиграла масс-старт на чемпионате России в Чайковском
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Сегодня, 14 января, в Чайковском (Пермский край) в рамках чемпионата России — 2023/2024 по биатлону прошёл женский масс-старт, в котором победу одержала Тамара Дербушева (Свердловская область). Спортсменка преодолела дистанцию без промахов за 39.45,5.

Серебро завоевала Виктория Сливко (+1.09,4). На третьей строчке расположилась Наталия Шевченко — +1.16,1.

Биатлон. Чемпионат России-2024. Чайковский
Женщины. 12.5 км Масс-старт
14 января 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Тамара Дербушева
Свердловская область
39:45.5
2
Виктория Сливко
Тюменская область
+1:09.4
3
Наталия Шевченко
Свердловская область
+1:16.1

Биатлон. Чемпионат России, Чайковский.
Масс-старт, 12,5 км. Женщины.

1. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 39.45,5 (0 промахов).
2. Виктория Сливко (Тюменская область) +1.09,4 (2).
3. Наталия Шевченко (Свердловская область) +1.16,1 (3).
4. Наталья Гербулова (Красноярский край) +1.31,8 (2).
5. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +1.35,3 (2).

Чемпионат России в Чайковском завершится сегодня большим масс-стартом у мужчин. Начало гонки — в 11:30 мск.

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