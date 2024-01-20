Вирер будет готовиться к ЧМ по биатлону по индивидуальной программе

Сегодня, 20 января, завершилась смешанная эстафета по биатлону в рамках шестого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия). Одна из итальянских биатлонисток Доротея Вирер заявила, что второе место досталось ей тяжело и чтобы не ухудшить своё состояние, для подготовки к чемпионату мира будет составлена индивидуальная программа.

«Сегодня я сильно пострадала на лыжах, но, по крайней мере, стреляла хорошо. Я чувствовал себя очень уверенно на стрельбище. Темп на старте был не очень высоким, но сегодня мои ноги не реагировали. Надеюсь, к завтрашнему дню я хорошо восстановлюсь, потому что иначе не знаю, как дойду до конца масс-старта. Я надеюсь на чудо! Я счастлива, потому что, на данный момент я не на уровне остальных и боялась прийти одной из последних. Я очень надеюсь, что постепенно состояние придёт в норму, потому что оно не очень приятное. А пока мы постараемся составить персональную программу для чемпионата мира, надеясь, что это поможет» — приводит слова Вирер Fondo Italia.

Напомним, что Вирер на протяжении всего сезона 2023/2024 подвергается часты болезным, последствия которых сказываются на состоянии спортсменки

Сборная команда Италии заняла второе место, завоевав серебро с результатом 1 час 4 минуты 58,6 секунд. Они уступили только команде из Норвегии. Их разница во времени составила 22,3 секунды.