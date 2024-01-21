Сливко с большим преимуществом выиграла масс-старт на четвёртом этапе Кубка России
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В Ижевске прошёл женский масс-старт на 12 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Его победительницей стала чемпионка Европы в сингл-миксте россиянка Виктория Сливко. Вторым к финишу пришла Полина Шевнина. Тройку призёров замкнула Лариса Куклина.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России, 4-й этап, Ижевск. Масс-старт, 12 км, женщины
- Виктория Сливко (Россия) — 44.53,6 (1 промах).
- Полина Шевнина (Россия) — отставание 1.18,2 секунды (4).
- Лариса Куклина (Россия) + 1.22,0 (2).
- Ирина Казакевич (Россия) + 1.41,6 (5).
- Владислава Гаврилова (Россия) + 1.42,0 (3).
- Наталия Шевченко (Россия) + 1.57,6 (5).
- Анастасия Гореева (Россия) + 2.19,2 (3).
- Елизавета Каплина (Россия) + 2.24,3 (7).
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