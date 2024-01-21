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Женщины. 12.5 км Масс-старт. Прямая трансляция
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16:45 Мск
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Сливко с большим преимуществом выиграла масс-старт на четвёртом этапе Кубка России

Сливко с большим преимуществом выиграла масс-старт на четвёртом этапе Кубка России
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В Ижевске прошёл женский масс-старт на 12 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Его победительницей стала чемпионка Европы в сингл-миксте россиянка Виктория Сливко. Вторым к финишу пришла Полина Шевнина. Тройку призёров замкнула Лариса Куклина.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России, 4-й этап, Ижевск. Масс-старт, 12 км, женщины

  1. Виктория Сливко (Россия) — 44.53,6 (1 промах).
  2. Полина Шевнина (Россия) — отставание 1.18,2 секунды (4).
  3. Лариса Куклина (Россия) + 1.22,0 (2).
  4. Ирина Казакевич (Россия) + 1.41,6 (5).
  5. Владислава Гаврилова (Россия) + 1.42,0 (3).
  6. Наталия Шевченко (Россия) + 1.57,6 (5).
  7. Анастасия Гореева (Россия) + 2.19,2 (3).
  8. Елизавета Каплина (Россия) + 2.24,3 (7).
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2023/24. Этап 4, Ижевск
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 января 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
44:53.6
2
Полина Шевнина
Московская область
+1:18.2
3
Лариса Куклина
ЯНАО
+1:22.0
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