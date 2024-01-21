Сливко с большим преимуществом выиграла масс-старт на четвёртом этапе Кубка России

В Ижевске прошёл женский масс-старт на 12 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Его победительницей стала чемпионка Европы в сингл-миксте россиянка Виктория Сливко. Вторым к финишу пришла Полина Шевнина. Тройку призёров замкнула Лариса Куклина.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России, 4-й этап, Ижевск. Масс-старт, 12 км, женщины