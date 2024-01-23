«Сумасшедший пророссийский человек». Экс-генсек IBU — о Бессеберге

Бывший генеральный секретарь Международного союза биатлонистов Николь Реш заявила на суде по делу Андераса Бессберга, что она боится его из-за сотрудничества с Россией.

«Он настолько сумасшедший пророссийский человек, что мне сейчас немного страшно. Он вообще больше не общается нейтрально. Действительно жаль. Он не хочет санкций против России, он не хочет ничего делать в принципе. Он ничего не хочет. Он не хочет никакого решения" — приводит слова Реш VG.

Напомним, что Бессеберга обвиняют в коррупции, сотрудничестве с Россией, сокрытии допинг-проб российских спортсменов. Он находился на посту президента Международного союза биатлонистов с 1993 по 2018 год. Его дело до сих пор расследуется. В 2018 году также сама Реш была обвиняема в коррупции, но ее оправдали.