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Альберс подтвердил участие белорусских биатлонистов на Спартакиаде сильнейших — 2024

Альберс подтвердил участие белорусских биатлонистов на Спартакиаде сильнейших — 2024
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Сборная биатлонистов из Беларуси была приглашена в составе пяти мужчин и пяти женщин на Спартакиаду сильнейших — 2024, которая пройдет с 8 по 18 февраля в пяти регионах России. Главный тренер сборной Юрий Альберс подтвердил участие спортсменов. Об этом сообщает Sportb1.

Зимняя Спартакиада сильнейших приурочена к 10-й годовщине Олимпийских игр в Сочи-2014. Помимо биатлона, медали будут разыграны ещё в 15 дисциплинах зимних видов спорта.

Ранее участие в Спартакиаде поддержал четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Сбор состоится уже 30 января в Златоусте (Челябинская область).

Соревнования у себя примут Челябинская, Тюменская и Свердловская области, а также Красноярский и Краснодарский край.

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