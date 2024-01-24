Альберс подтвердил участие белорусских биатлонистов на Спартакиаде сильнейших — 2024

Сборная биатлонистов из Беларуси была приглашена в составе пяти мужчин и пяти женщин на Спартакиаду сильнейших — 2024, которая пройдет с 8 по 18 февраля в пяти регионах России. Главный тренер сборной Юрий Альберс подтвердил участие спортсменов. Об этом сообщает Sportb1.

Зимняя Спартакиада сильнейших приурочена к 10-й годовщине Олимпийских игр в Сочи-2014. Помимо биатлона, медали будут разыграны ещё в 15 дисциплинах зимних видов спорта.

Ранее участие в Спартакиаде поддержал четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Сбор состоится уже 30 января в Златоусте (Челябинская область).

Соревнования у себя примут Челябинская, Тюменская и Свердловская области, а также Красноярский и Краснодарский край.