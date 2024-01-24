Стал известен состав сборной Германии на ЧМ-2024 по биатлону
Определился состав сборной Германии по биатлону на чемпионат мира — 2024, который пройдет в Нове-Место (Чехия). Туда вошли 12 спортсменов: шесть женщин и шесть мужчин. Чемпионат мира стартует 7 февраля и завершится 18 февраля.
Первым же стартом для всех участвующих сборных будет смешанная эстафета, далее – спринтерские дистанции мужчин и женщин.
Состав сборной Германии:
Женщины
- Франциска Пройс
- Ванесса Фойгт
- Янина Хеттих-Вальц
- София Шнайдер
- Селина Гротиан
- Йоханна Пафф
Мужчины:
- Бенедикт Долль
- Филипп Наврат
- Роман Рес
- Йоханнес Кюн
- Юстус Штрелов
- Филипп Хорн
Отметим, что Данило Ритмюллер не будет стартовать, оставшись восстанавливаться после напряжённого начала сезона. Давид Цобель выступит только на чемпионате Европы.
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