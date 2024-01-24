Стал известен состав сборной Франции на ЧМ-2024 по биатлону

Федерация лыжных видов спорта Франции (FFS ) назвала отобранных для участия в чемпионате мира — 2024 спортсменов. Франция имела возможность привезти 12 биатлонистов, однако среди мужчин не примет участия Антонен Гигонна, поэтому в мужской части сборной будет пять участников.
Лыжник Эмильен Клод также пропустит соревнования в Чехии, вместо него поедет Оскар Ломбардо. Среди женщин нам не удастся увидеть Клоэ Шевалье и Каролин Коломбо, взявших паузу в карьере.
Состав сборной Франции:
Женщины
- Жюстин Бреза-Буше
- Софи Шово
- Лу Жаномонно
- Жулия Симон
- Жанна Ришар
- Жилонн Гигонна
Мужчины
- Фабьен Клод
- Кентен Фийон Майе
- Эмильен Жаклен
- Оскар Ломбардо
- Эрик Перро
Отметим, что причины отсутствия некоторых спортсменов пока неизвестны. Сам чемпионат мира — 2024 пройдёт с 7 февраля по 18 февраля в Нове-Место (Чехия).