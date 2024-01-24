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Стал известен состав сборной Франции на ЧМ-2024 по биатлону

Стал известен состав сборной Франции на ЧМ-2024 по биатлону
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Федерация лыжных видов спорта Франции (FFS ) назвала отобранных для участия в чемпионате мира — 2024 спортсменов. Франция имела возможность привезти 12 биатлонистов, однако среди мужчин не примет участия Антонен Гигонна, поэтому в мужской части сборной будет пять участников.

Лыжник Эмильен Клод также пропустит соревнования в Чехии, вместо него поедет Оскар Ломбардо. Среди женщин нам не удастся увидеть Клоэ Шевалье и Каролин Коломбо, взявших паузу в карьере.

Состав сборной Франции:

Женщины

  • Жюстин Бреза-Буше
  • Софи Шово
  • Лу Жаномонно
  • Жулия Симон
  • Жанна Ришар
  • Жилонн Гигонна

Мужчины

  • Фабьен Клод
  • Кентен Фийон Майе
  • Эмильен Жаклен
  • Оскар Ломбардо
  • Эрик Перро

Отметим, что причины отсутствия некоторых спортсменов пока неизвестны. Сам чемпионат мира — 2024 пройдёт с 7 февраля по 18 февраля в Нове-Место (Чехия).

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