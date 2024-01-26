Лиен выиграла спринт на ЧЕ, Кузьмина в первой гонке после возвращения — 59-я

Норвежская биатлонистка Ида Лиен, чемпионка мира 2021 года в эстафете, выиграла спринт на чемпионате Европы, проходящем в Брезно-Осрблье (Словакия). Спортсменка преодолела дистанцию за 19:11,5, при этом не допустив ошибок на огневых рубежах.

Второй с отставанием в ровно 14 секунд стала другая норвежка, Марен Киркеэйде, замкнула тройку лидеров украинка Кристина Дмитренко, проигравшая Лиен 35,3 секунды. Обе спортсменки также не ошибались при стрельбе.

Свою первую гонку после четырёх лет перерыва провела трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию. Биатлонистка по ходу спринта допустила три промаха и с отставанием от лидера гонки в две минуты и 23,8 секунды финишировала 59-й.

Отметим, что экс-россиянка Дарья Виролайнен, ныне выступающая за Финляндию, стала в спринте 74-й с двумя промахами и отставанием почти в три минуты.