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ЧМ-2024. Смешанная эстафета
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19:20 Мск
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Чемпионат мира по биатлону — 2024: во сколько начнётся смешанная эстафета, где смотреть

Чемпионат мира по биатлону — 2024: во сколько начнётся смешанная эстафета, где смотреть
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Сегодня, 7 февраля, в Нове-Место (Чехия) начнётся чемпионат мира по биатлону — 2024. В первый день соревнований пройдёт смешанная эстафета. Начало гонки — в 19:20 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Смешанная 4 x 7.5 км Эстафета
07 февраля 2024, среда. 19:20 МСК
Не началось

Биатлон. Чемпионат мира — 2024, Нове-Место.
Смешанная эстафета. Стартовый лист

1. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд).
2. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон).
3. Италия (Дидье Биона, Томаззо Джакомель, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци).
4. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг, Эльвира Эберг).
5. Швейцария (Себастьян Штальдер, Никлас Хартвег, Лена Хекки, Эми Басерга).

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