Александр Тихонов отреагировал на обвинения Николь Рёш в попытке подкупа

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на обвинения бывшего генерального секретаря Международного союза биатлонистов (IBU) Николь Рёш в попытке подкупа.

«Рёш больше сказать нечего, кроме обвинений в мою сторону. Она с россиянами не здоровалась. Когда я заходил в офис, она отворачивалась. Чем я её мог подкупить? Шкатулкой? У меня к ней не было никаких симпатий. Она просто обделённая, никогда не улыбалась. Не буду скрывать, у моей супруги есть очень серьёзные украшения. За что я мог подарить что-то Рёш? А Родченков говорил, что мы с Кравцовым занесли чемодан денег.

При моём управлении федерация была признана лучшей среди всех стран. Я был признан лучшим президентом. Что мне надо было от Рёш, чтобы её подкупать? Бессеберг говорил, что я создавал много проблем. Это абсолютно глупые заявления», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, бывшего президента IBU Бессеберга, сотрудничавшего с Тихоновым, обвиняют в коррупции и сокрытии допинг-проб российских спортсменов.