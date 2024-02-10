Министр спорта РФ: соревнования в Златоусте проводятся на самом высоком уровне

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о соревнованиях по биатлону, проходящих в рамках Спартакиады-2024.

«Соревнования в Златоусте проводятся на самом высоком российском уровне. Это не только моё мнение, а мнение специалистов, Союза биатлонистов России, спортсменов, тренеров, наших друзей из Беларуси.

Я благодарен Алексею Леонидовичу Текслеру, команде Челябинской области за этот подарок всем нам, зрителям в том числе. Соревнования возрождённой Спартакиады проходят в самых современных условиях. Это даёт уверенность, что у нас хорошее будущее. Здесь соревнуются не только великие спортсмены, но и молодёжь, юниоры. Важно создание конкурентной среды.

Ещё очень важно, что златоустская земля, Челябинская область обладает школой чемпионов. Стадион назван именем Светланы Ирековны Ишмуратовой. Мы в эти дни получаем огромное удовольствие от общения с Лидией Павловной Скобликовой, Александром Ивановичем Тихоновым. Молодые спортсмены видят чемпионов, культуру, традиции. Они, конечно, тоже стремятся стать чемпионами. Это касается не только медалей, но и российского духа победителей. Уверен, Златоуст станет тёплым и уютным домом для всей российской биатлонной семьи. Златоуст и Челябинская область ещё не один раз примет и международные старты, и российские», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.