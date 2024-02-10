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Анастасия Батманова одержала победу в спринте на Спартакиаде-2024

Анастасия Батманова одержала победу в спринте на Спартакиаде-2024
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10 февраля в Златоусте (Челябинская область) завершился биатлонный спринт на 7,5 км у женщин, прошедший в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.

Победу в гонке одержала представительница Сахалинской области Анастасия Батманова, завершившая дистанцию со временем 22.56,1 секунды и не допустившая ни одного промаха.

На втором месте Виктория Сливко с отставанием 3,5 секунды и одним промахом. Бронзовая медаль Спартакиады у Анастасии Гореевой, уступившей лидеру 5,1 секунды и также допустившей один промах.

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Женщины. Спринт 7.5 км
10 февраля 2024, суббота. 12:20 МСК
Окончено
1
Анастасия Батманова
Сахалинская область
22:56.1
2
Виктория Сливко
Тюменская область
+3.5
3
Анастасия Гореева
Московская область
+5.1

Спартакиада-2024. Биатлон. Златоуст.
Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Анастасия Батманова (Сахалинская область) – 22.56,1 секунды (0 промахов).
2. Виктория Сливко (Тюменская область) +3,5 (1).
3. Анастасия Гореева (Московская область) +5,1 (1).

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