Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анастасия Батманова одержала победу в спринте на Спартакиаде-2024

10 февраля в Златоусте (Челябинская область) завершился биатлонный спринт на 7,5 км у женщин, прошедший в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.

Победу в гонке одержала представительница Сахалинской области Анастасия Батманова, завершившая дистанцию со временем 22.56,1 секунды и не допустившая ни одного промаха.

На втором месте Виктория Сливко с отставанием 3,5 секунды и одним промахом. Бронзовая медаль Спартакиады у Анастасии Гореевой, уступившей лидеру 5,1 секунды и также допустившей один промах.

Спартакиада-2024. Биатлон. Златоуст.

Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Анастасия Батманова (Сахалинская область) – 22.56,1 секунды (0 промахов).

2. Виктория Сливко (Тюменская область) +3,5 (1).

3. Анастасия Гореева (Московская область) +5,1 (1).