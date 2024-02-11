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Биатлон, Зимняя Спартакиада — 2024: расписание соревнований 11 февраля, где смотреть

Биатлон, Зимняя Спартакиада — 2024: расписание соревнований 11 февраля, где смотреть
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Сегодня, 11 февраля, в Златоусте (Челябинская область) продолжатся соревнования по биатлону в рамках Зимней Спартакиады — 2024. На этот день запланированы гонки преследования у мужчин и женщин.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием биатлонных стартов Спартакиады 11 февраля:

  • Гонка преследования, мужчины, 12,5 км. Начало гонки в 9:30 мск.
  • Гонка преследования, женщины, 10 км. Начало гонки в 12:00 мск.
Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
11 февраля 2024, воскресенье. 09:30 МСК
Не началось
Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Женщины. Гонка преследования 10 км
11 февраля 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось

Прямые трансляции соревнований можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета», белорусские болельщики смогут увидеть их на телеканале БТ5.

Всероссийская Зимняя Спартакиада — 2024 проходит с 8 по 18 февраля в пяти российских регионах. Проведение всех соревнований по биатлону в рамках Спартакиады запланировано в Златоусте.

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