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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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19:05 Мск
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Эдуард Латыпов стал первым в гонке преследования Спартакиады сильнейших — 2024

Эдуард Латыпов стал первым в гонке преследования Спартакиады сильнейших — 2024
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Сегодня завершилась гонка преследования на 12,5 км среди мужчин на Спартакиаде сильнейших в Златоусте (Челябинская область). Первое место с результатом 35.19,0 занял трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан). Он допустил три промаха.

Второе место занял Карим Халили, представляющий Москву. Он отстал от лидера на 8 секунд. Кирилл Бажин из Свердловской области замкнул тройку лидеров с отставанием 17,5 секунды. Оба биатлониста допустили по два промаха.

Напомним, Вторая Всероссийская Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля. Соревнования по 14 разным видам спорта идут в пяти субъектах Российской Федерации: это Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области.

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
11 февраля 2024, воскресенье. 09:30 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
35:19.0
2
Саид Каримулла Халили
Москва
+8.0
3
Кирилл Бажин
Свердловская область
+17.5
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