Эдуард Латыпов стал первым в гонке преследования Спартакиады сильнейших — 2024
Поделиться
Сегодня завершилась гонка преследования на 12,5 км среди мужчин на Спартакиаде сильнейших в Златоусте (Челябинская область). Первое место с результатом 35.19,0 занял трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан). Он допустил три промаха.
Второе место занял Карим Халили, представляющий Москву. Он отстал от лидера на 8 секунд. Кирилл Бажин из Свердловской области замкнул тройку лидеров с отставанием 17,5 секунды. Оба биатлониста допустили по два промаха.
Напомним, Вторая Всероссийская Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля. Соревнования по 14 разным видам спорта идут в пяти субъектах Российской Федерации: это Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области.
Комментарии
- 11 февраля 2024
-
11:17
-
11:12
-
10:59
-
10:52
-
10:15
-
10:04
-
09:45
-
09:27
-
05:30
-
04:25
-
04:05
-
00:11
- 10 февраля 2024
-
23:49
-
23:38
-
21:26
-
21:03
-
20:47
-
20:05
-
19:59
-
19:35
-
18:23
-
18:10
-
17:47
-
17:28
-
17:17
-
16:52
-
16:47
-
16:16
-
15:17
-
14:26
-
13:55
-
13:31
-
12:35
-
11:28
-
10:48
Партнерский контент