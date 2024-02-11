Эдуард Латыпов стал первым в гонке преследования Спартакиады сильнейших — 2024

Сегодня завершилась гонка преследования на 12,5 км среди мужчин на Спартакиаде сильнейших в Златоусте (Челябинская область). Первое место с результатом 35.19,0 занял трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан). Он допустил три промаха.

Второе место занял Карим Халили, представляющий Москву. Он отстал от лидера на 8 секунд. Кирилл Бажин из Свердловской области замкнул тройку лидеров с отставанием 17,5 секунды. Оба биатлониста допустили по два промаха.

Напомним, Вторая Всероссийская Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля. Соревнования по 14 разным видам спорта идут в пяти субъектах Российской Федерации: это Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области.