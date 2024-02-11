«Столько болельщиков, я такого не припомню!» Халили — об атмосфере в Златоусте

Сегодня, 11 февраля, завершилась гонка преследования на 12,5 км на Спартакиаде сильнейших — 2024. Бронзовый призёр Олимпийских игр Карим Халили стал вторым.

«Потрясающая атмосфера, мне очень нравится в Златоусте. Это один из немногих регионов России, который меня так впечатлил. Надеюсь, в дальнейшем здесь будут проводить соревнования и атмосфера будет такая же и даже лучше! Столько болельщиков на российских соревнованиях присутствует. Я такого не припомню! Это очень круто. Нам остаётся получать удовольствие. Единственный минус — это мороз. Если бы было потеплее, всё было бы идеально», — сказал Халили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, первое место у Эдуарда Латыпова (Республика Башкортостан). Замыкает тройку лидеров Кирилл Бажин (Свердловская область).