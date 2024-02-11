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Виктория Сливко взяла золото в гонке преследования Спартакиады сильнейших

Виктория Сливко взяла золото в гонке преследования Спартакиады сильнейших
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Сегодня, 11 февраля, завершилась гонка преследования на 10 км среди женщин в Златоусте на Спартакиаде сильнейших — 2024. Первое место заняла Виктория Сливко из Тюменской области с результатом 32.06,4 и одним промахом.

Второе место осталось за Ириной Казакевич из Свердловской области. Она отстала от лидера на 24,8 секунды. Замкнула тройку сильнейших Анастасия Гореева из Московской области с отставанием в 36 секунд.

Отметим, что в завершении дистанции между Казакевич и Гореевой была борьба за серебро, однако биатлонистка из Московской области сбавила в скорости. Казакевич не упустила шанс и, поднажав, приехала к финишу второй. Она стартовала под 17-м номером в гонке преследования и совершила сильный скачок, завоевав серебро.

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Женщины. Гонка преследования 10 км
11 февраля 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
32:06.4
2
Ирина Казакевич
Свердловская область
+24.8
3
Анастасия Гореева
Московская область
+36.0

Напомним, сегодня уже завершилась гонка преследования среди мужчин. В ней золото завоевал Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан).

Спартакиада сильнейших проходит в пяти субъектах Российской Федерации с 9 по 18 февраля.

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