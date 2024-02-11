Сливко прокомментировала заминку на штрафном круге и потерю палки на трассе

Сегодня, 11 февраля, завершилась гонка преследования среди женщин на Спартакиаде сильнейших — 2024. Первой к финишу пришла Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область. Во время прохождения дистанции у неё случилась заминка на штрафном круге после промаха, она также потеряла одну из лыжных палок.

«После первой стойки потеряла палку, немного занервничала. Хотя на самом деле занервничала после первой лёжки, потому что, когда со штрафного круга уходила, меня не пропустили. Не могу точно сказать по правилам, кто кому уступать должен, но получилось так, что мне пришлось вернуться на штрафной круг, чтобы развернуться. Секунд пять я точно потеряла на этом и ещё столько же, когда палку выронила. Паузы во время выстрелов? Я стреляю наверняка, никогда ни за кем не гонюсь. Даже когда мы стреляли первую стойку, Настя Гореева очень быстро стреляла, а я стреляла так, как я могу», — сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, что Спартакиада сильнейших проходит в пяти субъектах Российской Федерации с 9 по 18 февраля.