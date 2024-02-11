Ольга Зайцева: в душе знаю, что я серебряный призёр Олимпиады в Сочи

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, трёхкратная чемпионка мира российская биатлонистка Ольга Зайцева высказалась о допинговом деле, в результате которого спортсменка была лишена звания призёра Олимпийских игр 2014 года в Сочи вместе с остальными участницами эстафетной команды: Яной Романовой, Екатериной Шумиловой и Ольгой Вилухиной.

«Я сама в себе уверена, что нет того, в чём меня обвинили. Там реально видно, что дело шито белыми нитками, всё придуманное и сфальсифицированное. Просто такой период случился, я осталась крайней. Медали у нас никто не отобрал, у девчонок тоже на месте.

В душе знаю, что я серебряный призёр Олимпийских игр, никогда не приму, что меня дисквалифицировали. Знаю, что я и моя команда эту медаль честно заработали», — сказала Зайцева в эфире «Матч ТВ».