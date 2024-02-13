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Наталия Шевченко стала победительницей индивидуальной гонки на Спартакиаде

Наталия Шевченко стала победительницей индивидуальной гонки на Спартакиаде
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Сегодня, 13 февраля, в Златоусте (Челябинская область) на Спартакиаде сильнейших — 2024 состоялась биатлонная женская индивидуальная гонка на 15 км. Победительницей гонки стала биатлонистка Наталия Шевченко. Спортсменка, представляющая Свердловскую область, допустила один промах и преодолела дистанцию за 44.18,9.

Второе место заняла биатлонистка Анастасия Шевченко, без промахов уступившая лидеру 23,2 секунды. Тройку призёров замкнула спортсменка Виктория Сливко.

Спартакиада-2024. Биатлон. Златоуст.
Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 44.18,9 (1 промах).
2. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — отставание 23,2 секунды (0).
3. Виктория Сливко (Тюменская область) +37,5 (1).

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
13 февраля 2024, вторник. 13:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
44:18.9
2
Анастасия Шевченко
Свердловская область
+23.2
3
Виктория Сливко
Тюменская область
+37.5
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