Наталия Шевченко стала победительницей индивидуальной гонки на Спартакиаде

Сегодня, 13 февраля, в Златоусте (Челябинская область) на Спартакиаде сильнейших — 2024 состоялась биатлонная женская индивидуальная гонка на 15 км. Победительницей гонки стала биатлонистка Наталия Шевченко. Спортсменка, представляющая Свердловскую область, допустила один промах и преодолела дистанцию за 44.18,9.

Второе место заняла биатлонистка Анастасия Шевченко, без промахов уступившая лидеру 23,2 секунды. Тройку призёров замкнула спортсменка Виктория Сливко.

Спартакиада-2024. Биатлон. Златоуст.

Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 44.18,9 (1 промах).

2. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — отставание 23,2 секунды (0).

3. Виктория Сливко (Тюменская область) +37,5 (1).