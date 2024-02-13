Сливко заявила, что готова выигрывать медали в каждой гонке Спартакиады сильнейших

Чемпионка Европы в сингл-миксте российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что готова выигрывать медали в каждой гонке на Спартакиаде сильнейших-2024.

«Когда я пробежала первую гонку и взяла серебро, то подумала: «Всё! Задачу выполнила». На следующий день взяла золото, а потом у меня просто разыгрался аппетит. Хочу брать медали в каждой гонке. Считаю, что мне это по силам. Остался масс‑старт и эстафеты, где у нас боеспособные команды. Буду сильно стараться, чтобы взять там медали», — сказал Сливко в интервью «Матч ТВ».

Напомним, 11 февраля, Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область, с результатом 32.06,4 и одним промахом выиграла гонку преследования на 10 км среди женщин на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Златоусте. Спартакиада сильнейших проходит в пяти субъектах Российской Федерации с 9 по 18 февраля.