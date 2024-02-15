Немецкие биатлонисты 1092 дня не могли попасть в призы на ОИ и ЧМ

Биатлонисты сборной Германии не могли попасть в тройку призёров на крупных стартах 1092 дня, сообщает Sportshau.

Сегодня безмедальную серию прервал Бенедикт Долль, ставший третьим в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2024 в чешском Нове-Место.

До этого стреляющим лыжникам из Германии не удавалось попасть в призы на Олимпийских играх 2022 года в Пекине и на чемпионате мира 2023-го в Оберхофе. Последним спортсменом до Бенедикта Долля, которому удалось выиграть личную награду, стал Арнд Пайффер. Экс-биатлонист завоевал серебро на мировом первенстве 2021 года в словенской Поклюке.

Напомним, 15 февраля 2024 года на ЧМ в Нове-Место прошла мужская индивидуальная гонка. Её победителем стал норвежец Йоханнес Бё, второе место занял Тарьей Бё.