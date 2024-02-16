«Я бы выпил пивка». Пихлер — о том, как решить вопрос провала Швеции на ЧМ

Главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер заявил, что решить вопрос с провалом национальной команды Швеции на чемпионате мира по биатлону можно, если просто собрать всю команду и выпить пива.

«Я знаю, что в Швеции это непопулярно, но я бы собрал всю команду, попил пивка и поговорил обо всём позитивном. Сейчас главное — быть вместе», — приводит слова Пихлера AftonBladet.

Напомним, сейчас в Нове-Место (Чехия) проходит чемпионат мира по биатлону. Он начался 7 февраля и продлится до 18 февраля. За это время сборной Швеции удалось завоевать только одну медаль — бронзу в смешанной эстафете. Остальные шесть гонок не стали для шведов призовыми.

Первое место в медальном зачёте среди стран занимает Франция.