Магдалена Форсберг и два других спортсмена введены в зал IBU

Призёр Олимпийских игр, биатлонистка Магдалена Форсберг введена в зал славы IBU на гала-концерте в Нове-Место (Чехия). В своей торжественной речи Форсберг поблагодарила Вольфганга Пихлера за вклад в развитие её карьеры.

«Для меня большая честь, это очень радостно. Я буду здесь сегодня вечером (на гала-концерте. — Прим. «Чемпионата») и увижу много старых друзей. Я благодарю Вольфганга Пихлера, он так много значил для моей карьеры. Без него было бы невозможно добиться таких успехов», — приводит слова Форсберг SVT.

Форсберг была введена в Зал славы вместе с французом Рафаэлем Пуаре и чешкой Габриэлой Соукаловой. Каждый из спортсменов является призёром Олимпийских игр.

Напомним, в 2023 году первыми биатлонистами, введёнными в Зал славы, стали норвежец Уле‑Эйнар Бьорндален, а также немцы Кати Вильхельм, Андреа Хенкель и Свен Фишер.