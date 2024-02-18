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Тамара Дербушева пропустит масс-старт на 12,5 км на Спартакиаде-2024

Тамара Дербушева пропустит масс-старт на 12,5 км на Спартакиаде-2024
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Российская биатлонистка Тамара Дербушева не выступит в масс-старте на 12,5 км в рамках соревнований по биатлону в Златоусте (Челябинская область), проходящих в рамках Спартакиады сильнейших — 2024. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев. Гонка начнётся в воскресенье, 18 февраля, в 9:30 мск.

На соревнованиях Спартакиады-2024 в Златоусте Тамара Дербушева стала 10-й в спринте на 7,5 км, пришла 14-й в пасьюте на 10 км и стала 39-й в индивидуалке на 15 км.

Напомним, 16 февраля Тамара Дербушева пропустила смешанную эстафету. Тогда в составе сборной Свердловской области её заменила Ирина Казакевич. В итоге команда, в составе которой выступили Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин, одержала победу.

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