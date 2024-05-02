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Польская биатлонистка Моника Хойниш-Старенга стала мамой

Польская биатлонистка Моника Хойниш-Старенга стала мамой
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года польская биатлонистка Моника Хойниш-Старенга стала мамой. О радостном событии сообщила сама спортсменка. Публикацию в социальных сетях она сопроводила радостной подписью. Сообщалось, что Хойниш-Старенга взяла паузу в профессиональной карьере, чтобы отдохнуть физически и морально.

«Каждый человек рождён, чтобы стать чьим-то счастьем», — написала спортсменка в социальных сетях.

Фото: из личного архива Моники Хойниш-Старенги

Моника Хойниш-Старенга является чемпионкой мира по летнему биатлону (2021), двукратной победительницей (2013, 2021) и двукратным бронзовым призёром (2013) чемпионатов Европы. На её счету также серебряная медаль индивидуальной гонки в рамках этапа Кубка мира — 2018/2019 в словенской Поклюке.

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