«Поцелованный богом». Биатлонист Сидоров рассказал, почему Большунов всех побеждает

Российский биатлонист Евгений Сидоров, ставший чемпионом Спартакиады сильнейших — 2024 в индивидуальной гонке на 20 км, высказался о победной серии лыжника Александра Большунова.

«Большунов – поцелованный богом. Он очень много тренируется, хорошо пашет. Пытается, в плане техники, найти тот самый идеал, чтобы у всех выигрывать в этом компоненте. Все, конечно, удивляются, что выигрывает во всех гонках. Возможно, ему помогает присутствие семьи на сборах и соревнованиях. Он превосходит всех в тактическом и техническом планах. Он в контактных гонках обходит всех на последнем спуске. Именно тактически», — сказал Сидоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, на Спартакиаде-2024 Большунов завоевал пять золотых медалей (четыре личных и одну в командном спринте). В сезоне-2023/2024 спортсмен выиграл все гонки на этапах Кубка России.