Виттоцци: по сравнению с француженками, дошедшими до суда, моя конкуренция с Вирер невинна

Итальянская биатлонистка, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Лиза Виттоцци рассказала о противостоянии с соотечественницей Доротеей Вирер.

«Соперничество с Доротеей было всегда, но это делало нас сильнее. В тёмный период карьеры у меня были другие мысли, другие демоны, которых нужно было победить. Но соперничество помогает мне и, думаю, ей тоже. Однако по сравнению с француженками, которые дошли до суда, у нас всё невинно», — приводит слова Виттоцци La Gazzetta dello Sport.

Напомним, на минувшем чемпионате мира по биатлону, который прошёл в Нове-Место (Чехия), Лиза Виттоцци завоевала четыре медали: золото в индивидуальной гонке и три серебряные награды (гонка преследования, масс-старт и сингл-микст).