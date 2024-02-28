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23-летняя биатлонистка Хайденберг дебютирует на КМ в Норвегии

23-летняя биатлонистка Хайденберг дебютирует на КМ в Норвегии
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23-летняя биатлонистка из Швеции Анна-Карин Хайденберг дебютирует на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Ранее ей не удавалось это сделать из-за продолжительных проблем с рукой.

«Я столько раз её вывихнула, что связка настолько растянулась и её пришлось вправлять хирургическим путём. Я могла вывихнуть её, пока спала. Совершенно не было очевидно, что я доберусь до того места, где нахожусь сегодня», — приводит слова Хайденберг SVT.

Напомним, седьмой этап кубка мира стартует уже 29 февраля и продлится до 3 марта. Ранее Хайденберг одержала победу в Кубке IBU, поэтому смогла претендовать на место в сборной Кубка мира.

Спортсменка также призналась, что не будет обращать внимания на свою производительность в гонках, чтобы влиться в работу.

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