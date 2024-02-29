Йоханнес Бё — о борьбе с братом и Дале-Шевдалом за БХГ: они быстро набирают очки

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира Йоханнес Бё высказался о борьбе с соотечественниками Йоханнесом Дале-Шевдалом и Тарьеем Бё за победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024.

«Сейчас самое важное — борьба за победу в общем зачёте Кубка мира. Я готов бороться. Я должен избежать слишком больших очковых потерь. Если в гонке я окажусь лицом к лицу с ближайшими преследователями по общему зачёту, мне придётся на полную отрабатывать на стрельбище. Нельзя допускать штрафные круги, нужно уходить сразу. Дале и Тарьей быстро набирают очки», — приводит слова Бё TV2.

Напомним, седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Осло-Хольменколлене пройдёт с 29 февраля по 3 марта. В рамках этапа пройдут индивидуальные гонки, масс-старты, сингл-микст и смешанная эстафета. Йоханнес Бё лидирует в общем зачёте среди мужчин, имея в активе 806 очков. Дале-Шевдал, набравший 714 очков, занимает второе место. Тарьей Бё (708) — на третьем месте.