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Егорова выиграла индивидуальную гонку на финале Кубка России в Уфе, Гореева — вторая

Сегодня, 29 февраля, в Уфе в рамках финала Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 состоялась укороченная женская индивидуальная гонка на 12,5 км. Победительницей соревнований стала биатлонистка Анастасия Егорова, представляющая команду Мурманской области.

Егорова допустила один промах и преодолела дистанцию за 42.13,1. Второй стала представительница Московской области Анастасия Гореева, с одним промахом уступившая лидеру 10,3 секунды. Третьей стала биатлонистка Наталия Шевченко.

Биатлон. Кубок России, финал, Уфа.

Индивидуальная гонка, 12,5 км. Женщины

1. Анастасия Егорова (Мурманская область) — 42.13,1 (1 промах).

2. Анастасия Гореева (Московская область) — отставание 10,3 секунды (1).

3. Наталия Шевченко (Свердловская область) +41,1 (2).