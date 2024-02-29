Егорова выиграла индивидуальную гонку на финале Кубка России в Уфе, Гореева — вторая

Сегодня, 29 февраля, в Уфе в рамках финала Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 состоялась укороченная женская индивидуальная гонка на 12,5 км. Победительницей соревнований стала биатлонистка Анастасия Егорова, представляющая команду Мурманской области.
Егорова допустила один промах и преодолела дистанцию за 42.13,1. Второй стала представительница Московской области Анастасия Гореева, с одним промахом уступившая лидеру 10,3 секунды. Третьей стала биатлонистка Наталия Шевченко.
Биатлон. Кубок России, финал, Уфа.
Индивидуальная гонка, 12,5 км. Женщины
1. Анастасия Егорова (Мурманская область) — 42.13,1 (1 промах).
2. Анастасия Гореева (Московская область) — отставание 10,3 секунды (1).
3. Наталия Шевченко (Свердловская область) +41,1 (2).
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