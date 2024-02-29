Норвегия подала заявку на проведение чемпионатов мира по биатлону в 2028 и 2029 году

Норвежская ассоциация биатлона предоставила в качестве города, в котором можно провести оба чемпионата мира, Осло-Хольменколлен, в котором сейчас проводится седьмой этап Кубка мира. Об этом сообщает Nordicmag.

Сама норвежская ассоциация биатлона считает, что частая организация ими крупных чемпионатов — это желательно и ожидаемо. Однако, помимо них, в выборах места проведения также участвует австрийский город Хохфильцен, в котором также проводился второй этап Кубка мира в этом сезоне. По некоторым данным, но пока ещё неофициально заявку на проведение также будет подавать посёлок Гран-Борнан, расположенный в Верхней Савойе (Франция).

Напомним, выборы пройдут в сентябре следующего года в Конгрессе IBU.