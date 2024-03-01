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Кубок мира, 7-й этап, женщины: во сколько начнётся индивидуальная гонка, где смотреть

Кубок мира, 7-й этап, женщины: во сколько начнётся индивидуальная гонка, где смотреть
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Сегодня, 1 марта, в Осло (Норвегия) пройдёт женская индивидуальная гонка на 15 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Соревнования начнутся в 14:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Биатлон. Кубок мира, 7-й этап, Осло-Хольменколлен.
Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины. Стартовый лист

1. Лена Хекки (Швейцария).
4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).
17. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
19. Ванесса Фойгт (Германия).
21. Жулия Симон (Франция).
23. Лу Жанмонно (Франция).
27. Лиза Виттоцци (Италия).
32. Эльвира Эберг (Швеция).

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 7, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
01 марта 2024, пятница. 14:30 МСК
Не началось

Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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