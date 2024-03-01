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Кубок мира, 7-й этап, мужчины: во сколько начнётся индивидуальная гонка, где смотреть

Кубок мира, 7-й этап, мужчины: во сколько начнётся индивидуальная гонка, где смотреть
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Сегодня, 1 марта, в Осло (Норвегия) пройдёт мужская индивидуальная гонка на 20 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Соревнования начнутся в 17:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Биатлон. Кубок мира, 7-й этап, Осло-Хольменколлен.
Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины. Стартовый лист

2. Томмазо Джакомель (Италия).
4. Тарьей Бё (Норвегия).
6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).
11. Мартин Понсилуома (Швеция).
18. Бенедикт Долль (Германия).
20. Йоханнес Бё (Норвегия).
25. Кентен Фийон Майе (Франция).
35. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
38. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).
44. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).
46. Йоханнес Кюн (Германия).

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 7, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
01 марта 2024, пятница. 17:45 МСК
Не началось

Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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