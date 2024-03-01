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Ингрид Тандреволд выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Осло

В Осло (Норвегия) состоялась женская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Победительницей гонки стала лидер общего зачёта, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию за 44.13,1.

Второй стала представительница Швеции Эльвира Эберг, с двумя промахами уступившая лидеру 28,8 секунды. Тройку лучших замкнула норвежка Ида Льен.

Биатлон. Кубок мира, Седьмой этап, Осло-Хольменколлен.

Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 44.13,1 (1 промах).

2. Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 28,8 секунды (2).

3. Ида Льен (Норвегия) +32,0 (1).

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