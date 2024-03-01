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Ингрид Тандреволд выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Осло

Ингрид Тандреволд выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Осло
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В Осло (Норвегия) состоялась женская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Победительницей гонки стала лидер общего зачёта, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию за 44.13,1.

Второй стала представительница Швеции Эльвира Эберг, с двумя промахами уступившая лидеру 28,8 секунды. Тройку лучших замкнула норвежка Ида Льен.

Биатлон. Кубок мира, Седьмой этап, Осло-Хольменколлен.
Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 44.13,1 (1 промах).
2. Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 28,8 секунды (2).
3. Ида Льен (Норвегия) +32,0 (1).

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 7, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
01 марта 2024, пятница. 15:00 МСК
Окончено
1
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
44:13.1
2
Эльвира Эберг
Швеция
+28.8
3
Ида Льен
Норвегия
+32.0

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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