Йоханнес Бё доволен своим результатом в индивидуальной гонке на КМ в Норвегии

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира Йоханнес Бё высказался о своём выступлении в индивидуальной гонке на домашнем этапе Кубке мира в Холменколлене.

«Сегодня выступил действительно хорошо. Может быть подустал ближе к концу. В целом, я доволен.Думаю, что на протяжении уик-энда стану ещё немного сильнее», — приводит слова Йоханнеса Бё телеканал TV 2.

Йоханнес Бё после сегодняшней гонки набрал 851 очко и лидирует в общем зачёте Кубка мира по биатлону. Ближайший преследователь, его брат Тарьёй Бё отстаёт на 68 очков. Третьим идёт ещё один норвежец Йоханнес Дале-Шевдал (745).

Седьмой этап Кубка мира в Холменколлене пройдёт с 1 по 3 марта.

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