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Легрейд: я закрыл 20 мишеней из 20, почему я не сделал этого раньше в сезоне?

Легрейд: я закрыл 20 мишеней из 20, почему я не сделал этого раньше в сезоне?
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Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд высказался о своей победе в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

«На самом деле, это ощущается легко. Я ещё подумал: «Хм, я закрыл 20 мишеней из 20, почему я не сделал этого раньше в сезоне?» Очень рад сделать это сегодня, моё физическое состояние было потрясающим. У нас были хорошие лыжи, и я чувствовал себя действительно сильным на трассе. Я знаю этот стадион. Я тренировался здесь с 12 или 13 лет. Думаю, это придало мне дополнительную энергию для гонки.

На последнем круге я отдал Тарьею Бё немного времени. Подумал: «Что, неужели я потеряю преимущество с минутой в запасе?» К счастью, мне удалось взять себя в руки и оставить его вторым. У меня здесь семья, друзья и множество болельщиков. Это потрясающе — выступить и разделить с ними победу. Огромный опыт!» — приводит слова спортсмена пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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