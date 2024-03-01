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Видео победы Тандреволд в индивидуальной гонке на этапе КМ в Хольменколлене

Видео победы Тандреволд в индивидуальной гонке на этапе КМ в Хольменколлене
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Сегодня, 1 марта, в Хольменколлене (Норвегия) в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская индивидуальная гонка. Победу в ней одержала четырёхкратная чемпионка мира из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая прошла дистанцию с одной ошибкой на огневом рубеже.

Второе место в гонке заняла олимпийская чемпионка из Швеции Эльвира Эберг, которая с двумя промахами проиграла Тандреволд на финише 28,8 секунды. Замкнула тройку лидеров норвежка Ида Льен: она уступила соотечественнице ровно 32 секунды с одним промахом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Ингрид Ландмарк Тандреволд в индивидуальной гонке в Хольменколлене.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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