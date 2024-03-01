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Тарьей Бё и Кристиансен высказались о выступлении в индивидуальной гонке на 7-м этапе КМ

Тарьей Бё и Кристиансен высказались о выступлении в индивидуальной гонке на 7-м этапе КМ
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Норвежские биатлонисты Тарьей Бё, трёхкратный олимпийский чемпион, и Ветле Шоста Кристиансен, олимпийский чемпион 2022 года, высказались о своём выступлении в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). В ней Бё-старший финишировал вторым, а Кристиансен замкнул тройку лидеров. Победил в гонке норвежец Стурла Холм Легрейд.

«Это была идеальная гонка во многих отношениях. Немного обидно за единственную ошибку на последней стрельбе, но в целом я доволен тем, что ещё могу быть в форме. Сегодня я могу только похвалить Стурлу», — приводит слова Тарьея Бё VG.

Кристиансен также отметил, что гонка прошла хорошо: «Это было очень захватывающе. Я чувствовал себя прекрасно и хорошо рассчитал время. Это было идеально».

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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