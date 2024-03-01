Видео уверенной победы Легрейда в индивидуальной гонке на седьмом этапе КМ

Сегодня, 1 марта, в Хольменколлене (Норвегия) в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка. Победу в ней одержал олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира из Норвегии Стурла Холм Легрейд, который не допустил по ходу дистанции ни одного промаха.

Вторым к финишу пришёл трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Тарьей Бё (+28,5 секунды; один промах), замкнул тройку лидеров олимпийский чемпион 2022 года и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен, также представляющий Норвегию (+1:05,6; один промах).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором уверенной победы Стурлы Холм Легрейда на этапе Кубка мира в Хольменколлене.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.