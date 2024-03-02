Анастасия Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России в Уфе

В рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2023/2024 в Уфе завершился женский спринт на 7,5 км.

Победительницей гонки стала 24-летняя спортсменка Анастасия Шевченко (Свердловская область). Она завершила дистанцию за 23.28,5. Это первый успех биатлонистки в текущем сезоне.

Серебряная медаль в активе Тамары Дербушевой (Свердловская область), которая проиграла лидеру 2,5 секунды. Бронзовая награда досталась Полине Шевниной (Московская область). Её отставание составило 9,7 секунды. Отметим, что призёры гонки не допустили ни одного промаха.

В цветочную церемонию попали Наталия Шевченко (Свердловская область), Анастасия Батманова (Сахалинская область) и Наталья Гербулова (Красноярский край).