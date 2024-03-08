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Женщины. 7.5 км Спринт. Прямая трансляция
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Кубок мира, 8-й этап, женщины: во сколько начнётся спринт, где смотреть

Кубок мира, 8-й этап, женщины: во сколько начнётся спринт, где смотреть
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В субботу, 9 марта, в Уосатче (США) в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону пройдёт женский спринт 7,5 км. Соревнования начнутся в 1:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом гонки.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап, Уосатч
Женщины. Спринт 7,5 км. Стартовый лист

2. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).
5. Мона Брорссон (Швеция).
9. Юни Арнеклейв (Норвегия).
11. Лена Хекки (Швейцария).
14. Лиза Виттоцци (Италия).
16. Эльвира Эберг (Швеция).
20. Лу Жанмонно (Франция).
23. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
25. Жулия Симон (Франция).
27. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).
33. Ванесса Фойгт (Германия).
42. Ханна Эберг (Швеция).
44. Ида Льен (Норвегия).
51. Анастасия Кузьмина (Словакия).

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Уосатч, США
Женщины. 7.5 км Спринт
09 марта 2024, суббота. 01:00 МСК
Не началось

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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