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Кубок мира, общий зачёт, женщины: Тандреволд сохранила лидерство, Виттоцци — в 73 очках

Сегодня,10 марта, завершились женские гонки восьмого этапа Кубка мира по биатлону. По их итогам был обновлён общий зачёт Кубка мира, лидерство в котором сохранила норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Второй, уступая лидеру 73 очка, идёт итальянка Лиза Виттоцци.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с раскладами в борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира после завершения предпоследнего этапа соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт после восьмого этапа

1. Ингрид Ландмарк Тандревол (Норвегия) — 964 очка.

2. Лиза Виттоцци (Италия) — 891.

3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 881.

4. Жулия Симон (Франция) — 858.

5. Лу Жанмонно (Франция) — 828.

6. Эльвира Эберг (Швеция) — 753.

7. Лена Хекки (Швейцария) — 731.

8. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 627.

9. Ванесса Фойгт (Германия) — 557.

10. Франциска Пройс (Германия) — 539.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.