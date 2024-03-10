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Кубок мира, общий зачёт, женщины: Тандреволд сохранила лидерство, Виттоцци — в 73 очках

Кубок мира, общий зачёт, женщины: Тандреволд сохранила лидерство, Виттоцци — в 73 очках
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Сегодня,10 марта, завершились женские гонки восьмого этапа Кубка мира по биатлону. По их итогам был обновлён общий зачёт Кубка мира, лидерство в котором сохранила норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Второй, уступая лидеру 73 очка, идёт итальянка Лиза Виттоцци.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с раскладами в борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира после завершения предпоследнего этапа соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт после восьмого этапа

1. Ингрид Ландмарк Тандревол (Норвегия) — 964 очка.
2. Лиза Виттоцци (Италия) — 891.
3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 881.
4. Жулия Симон (Франция) — 858.
5. Лу Жанмонно (Франция) — 828.
6. Эльвира Эберг (Швеция) — 753.
7. Лена Хекки (Швейцария) — 731.
8. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 627.
9. Ванесса Фойгт (Германия) — 557.
10. Франциска Пройс (Германия) — 539.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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