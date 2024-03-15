Тарьей Бё побил рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена

35-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё стал самым возрастным победителем спринтерского зачёта Кубка мира. Трёхкратный олимпийский чемпион выиграл «Малый хрустальный глобус» в возрасте 35 лет 230 дней. В сезоне-2008/2009 его соотечественник, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален одержал победу в спринтерском зачёте в возрасте 35 лет 58 дней.

Напомним, в нынешнем сезоне Тарьей Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Австрии, занял второе место в Швеции и был третьим в гонках в Германии и Канаде. Для норвежского биатлониста это вторая в карьере победа в спринтерском зачёте: впервые он стал лучшим на этой дистанции в сезоне-2010/2011.

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