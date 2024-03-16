Джакомель: знаю, что не выиграл бы спринт даже с чистой стрельбой, но я сделал максимум

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель высказался о своём втором месте в спринте на девятом этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсмен допустил один промах на стрельбе и проиграл чуть больше минуты выигравшему гонку норвежцу Йоханнесу Бё.

«Я рад, что провёл хорошую гонку. Знаю, что не выиграл бы спринт даже с чистой стрельбой, но я сделал максимум. Последний километр я усердно работал, поэтому очень доволен. Я справился с ходом и показал результат, который меня устраивает.

В конце концов, из обычных людей я был первым: Йоханнес Бё вернулся к состоянию, в котором был в прошлом году. Было честью сегодня подняться на подиум с ним и с Тарьеем Бё, двумя великими чемпионами», — приводит слова спортсмена Fondo Italia.

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