Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Джакомель: знаю, что не выиграл бы спринт даже с чистой стрельбой, но я сделал максимум

Джакомель: знаю, что не выиграл бы спринт даже с чистой стрельбой, но я сделал максимум
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель высказался о своём втором месте в спринте на девятом этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсмен допустил один промах на стрельбе и проиграл чуть больше минуты выигравшему гонку норвежцу Йоханнесу Бё.

«Я рад, что провёл хорошую гонку. Знаю, что не выиграл бы спринт даже с чистой стрельбой, но я сделал максимум. Последний километр я усердно работал, поэтому очень доволен. Я справился с ходом и показал результат, который меня устраивает.

В конце концов, из обычных людей я был первым: Йоханнес Бё вернулся к состоянию, в котором был в прошлом году. Было честью сегодня подняться на подиум с ним и с Тарьеем Бё, двумя великими чемпионами», — приводит слова спортсмена Fondo Italia.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Ау, соперники, вы тут? Фантастический Бё стал на шаг ближе к своему пятому «Глобусу»
Ау, соперники, вы тут? Фантастический Бё стал на шаг ближе к своему пятому «Глобусу»
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android