Тарьей Бё: «Малый хрустальный глобус» в спринте самый сложный. Думал, он принадлежит брату

Норвежский биатлонист Тарьей Бё, трёхкратный олимпийский чемпион, поделился мнением о завоевании «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок в сезоне — 2023/2024. Это вторая победа спортсмена в этом зачёте в карьере: впервые он выиграл его более десяти лет назад.

«Я очень счастлив. Не могу быть недовольным своей гонкой. Цель была в том, чтобы забрать домой «Малый хрустальный глобус» в спринте, а также подняться на подиум, где я ничего не мог сделать против Йоханнеса. Хорошо, что получилось выиграть эту награду: я делал это много лет назад, когда был очень молод, а сейчас я уже стар. Знаю, что это самая сложная дисциплина, чтобы выиграть зачёт, потому что я пытался, выигрывал другие «глобусы», но этот, казалось, принадлежит брату (смеётся). Это здорово, для победы в спринте нужно быть отличным лыжником. Всё получилось, и я доволен результатом», — приводит слова спортсмена Fondo Italia.

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