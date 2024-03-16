«Я не знала! Это отлично!» Виттоцци — о победе в зачёте гонок преследования

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци прокомментировала свою победу в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Благодаря первому месту в пасьюте спортсменка выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте этой дисциплины, а также вышла на первое место в общем зачёте Кубка мира перед финальным стартом.

«Победа в зачёте пасьютов? Правда, я не знала! Это отлично! Великолепно, мы шли бок о бок. Не знаю, что сказать. Я пыталась оставаться сфокусированной на моей работе, несмотря на то, что немного нервничала сегодня утром. Но я правильно справилась с давлением. Очень счастлива.

Да, хотела начать гонку чуть менее быстро. Я знала, что за мной очень сильные девушки, поэтому просто хотела заставить их поработать и оставить позади. Это была хорошая гонка!

Жёлтая майка лидера? Это великолепно, я не верю. Просто счастлива!» — приводит слова спортсменки пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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